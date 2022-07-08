سياسي اسكتلندي يحذر من بقاء جونسون في السلطة حتى كرئيس وزراء مؤقت

قال زعيم الحزب القومي الاسكتلندي، إيان بلاكفورد، إن بوريس جونسون، الذي استقال يمكن أن يلحق أضرارا جسيمة ببريطانيا حتى في حالة بقائه بصفة رئيس وزراء مؤقت.

وأضاف بلاكفورد في تصريح لشبكة "سكاي نيوز": "ما يتعين علينا القيام به في أقرب وقت ممكن هو التأكد من مغادرة جونسون لمنصب رئيس الوزراء المؤقت. لا يمكننا أن نجد أنفسنا في وضع حيث نذهب (أعضاء البرلمان) في إجازة لبضعة أسابيع، وهذا الشخص (بوريس جونسون) لا يزال في منصبه كرئيس للوزراء. فيمكنه أن يلحق أضرارا جسيمة خلال فترة الصيف هذه".

وكان بلاكفورد قد دعا في وقت سابق جونسون إلى الاستقالة، باعتبار أنه فقد ثقة الشعب البريطاني ومجلس العموم.

تجدر الإشارة إلى أن جونسون يمكنه الإعلان عن انتخابات برلمانية مبكرة قبل ترك منصبه، وبموجب القانون، يتمتع رئيس الوزراء بهذه الصلاحيات.

إلا أن هذا الخيار سيكون محفوفا بالمخاطر بالنسبة للمحافظين، الذين قد يفقدون أغلبيتهم في مجلس العموم، في أعقاب الفضائح الأخيرة.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس الخميس، رسميا التخلي عن منصبه واستقالته من رئاسة الحكومة ومن قيادة حزب المحافطين، وقال إنه عيّن حكومة جديدة وأنه مستمر في مهماته إلى حين اختيار رئيس وزراء جديد.

المصدر: نوفوستي