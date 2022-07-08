روغوزين يرد على ناسا

أعلن المدير العام لوكالة الفضاء الروسية" روسكوسموس"، دميتري روغوزين، أن الجانب الروسي يعمل في قسمه من المحطة الفضائية الدولية كل ما يعتبره ضروريا ومفيدا.

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وفي تعليقه على تصريحات وكالة الفضاء الأمريكية ناسا التي اتهمت روسيا باستخدام المحطة الفضائية الدولية لأغراض سياسية كتب روغوزين في صفحته على "التلغرام"، اليوم الجمعة: "لا داعي لتوجيه انتقادات إلينا وهز إصبعك علينا! سنعمل كل ما نراه ضروريا ومفيدا في القسم الروسي".

وأضاف أن الولايات المتحدة هي التي قامت بتسييس التعاون في الفضاء عندما فرضت عقوبات اقتصادية على مصانع وكالته وقادة مجال الفضاء الروسي. وأوضح: "انتهكت الولايات المتحدة بشكل شديد مبدأ مفاده أن "الفضاء هو خارج السياسة"، عندما منعت روسيا من الوصول إلى السوق الدولية للإلكترونيات الدقيقة والطلبات التجارية في محاولة لخنق مجال الفضاء الروسيا وهو مهد مجال الفضاء العالمي".

كما دعا روغوزين الشركاء الغربيين لإلغاء العقوبات إذ رغبوا في تطبيع العلاقات المهنية.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق من هذا اليوم أن وكالة ناسا اتهمت روسيا باستخدام المحطة الفضائية الدولية لأغراض سياسية وخاصة لدعم العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: تاس