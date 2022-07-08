كوريا الجنوبية.. الحزب الحاكم يعلق عضوية رئيسه لمدة 6 أشهر لتورطه في فضيحة تلقي رشوة جنسية

علق حزب سلطة الشعب الحاكم في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، عضوية رئيسه لي جون-سيوك، في ظل مزاعم تلقيه رشوة جنسية ومحاولة التغطية عليها.

صرحت اللجنة الأخلاقية بالحزب إلى أن عضوية لي سيتم تعليقها لستة أشهر مقبلة. وقد أصدرت الحكم بعدما عقدت اجتماعا لما يقرب من 8 ساعات حول مزاعم تلقي لي خدمات جنسية مدفوعة من قبل رجل أعمال سعى إلى الحصول على الاستفادة من نفوذه في 2013، بالإضافة إلى محاولة لي التغطية على الرشاوى في وقت سابق من العام بعد ظهور المزاعم.

وتطارد الفضحية لي باستمرار منذ قيام قناة "هوفر لاب" اليمينية المتطرفة على اليوتيوب للمرة الأولى بإثارة مزاعم الرشوة الجنسية في ديسمبر. ثم أثارت القناة مزاعم جديدة بعد أشهر قائلة إن لي أرسل أحد مساعديه إلى شخص يتهمه بتلقي الرشوة الجنسية، ليعرض عليه تعهدات استثمارية بقيمة 700 مليون وون (538,710 دولارا) في مقابل نفي المزاعم في بيان.

هذا وبصرف النظر عن الإجراء التأديبي الداخلي، تجري الشرطة تحقيقا منفصلا في المزاعم.

المصدر: "يونهاب"