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لافروف وتشاووش أوغلو بحثا الآلية الأممية لحل "قضية الحبوب"

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لافروف وتشاووش أوغلو بحثا الآلية الأممية لحل
AP
وزيرا الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو والروسي سيرغي لافروف، إندونيسيا، 7 يوليو 2022
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أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أنه بحث خلال محادثاته مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في إندونيسيا، الآليات الأممية لتسوية "قضية الحبوب" من ا,كرانيا.

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وقال تشاووش أوغلو للصحفيين، اليوم الجمعة: "بحثنا ما الذي يمكننا أن نعمله في إطار الآلية التي تقترحها الأمم المتحدة. ونحن على اتصال دائم مع الأمين العام للأمم المتحدة والجانب الأوكراني بهذا الشأن. وأمس أجريت مكالمة هاتفية مع نظيري الأوكراني".

وأفاد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، سابقا، بوجود تقدم ما في حل مسألة نقل الحبوب الأوكرانية من الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود، مضيفا أنه توجد هناك قضايا فنية تتطلب إجراء مشاورات مع روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة. وقال تشاووش أوغلو إنه سيتم إنشاء "منطقة آمنة" خارج المياه الأوكرانية عند توصل كييف وموسكو إلى اتفاق حول "قضية الحبوب".

من جانبه أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سابقا، استعداد روسيا للمفاوضات حول نقل الحبوب الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي

 

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