"ناسا" تدعي استخدام روسيا للمحطة الفضائية الدولية لأغراض سياسية

تعتقد وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أن روسيا تستخدم المحطة الفضائية الدولية لأغراض سياسية، ولا سيما لدعم العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوكالة يوم أمس الخميس، 7 يوليو، وتناقلته وسائل الإعلام الأمريكية بما في ذلك صحيفة "واشنطن بوست" وبوابة الإنترنت المتخصصة "آرس تيكنيكال" Ars Technical.

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وقال مسؤولون أمريكيون، وفقا للبيان، إن وكالة ناسا "تدين بشدة استخدام روسيا للمحطة الفضائية الدولية لأغراض سياسية لدعم العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وتعتقد الوكالة أن هذا يتعارض بشكل جوهري مع الغرض الرئيسي للمحطة، وهو تعزيز العلوم وتطوير التقنيات للأغراض السلمية بمشاركة 15 دولة".

ولم يحدد البيان السبب الذي بموجبه تعتقد "ناسا" بذلك، إلا أن وسائل الإعلام الغربية تنسب ذلك إلى حقيقة أن رواد الفضاء الروس رفعوا، في يوليو الجاري، أعلام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين على محطة الفضاء الدولية، احتفاء بتحرير جمهورية لوغانسك الشعبية، ولم يستجب المكتب الصحفي لوكالة "ناسا" لطلب "تاس" بشأن هذا البيان حتى الآن.

وكان الغرب قد بدأ، ردا على العملية العسكرية الروسية الخاصة للدفاع عن سكان دونباس، في فرض عقوبات عديدة ضد روسيا تدريجيا، وبدأت الدول الغربية بتزويد كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية والمرتزقة، حيث تقدر المبالغ التي ضخها الغرب حتى الآن كمساعدات عسكرية لأوكرانيا بمليارات الدولارات.

المصدر: تاس