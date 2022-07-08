في إطار الرد بالمثل.. مجلس الاتحاد الروسي يمنع السفير البريطاني من زيارة مبنى المجلس

قررت لجنة القواعد وتنظيم النشاط البرلماني بمجلس الاتحاد الروسي منع السفير البريطاني لدى موسكو من زيارة مبنى المجلس، وذلك ردا على قرار مماثل للحكومة البريطانية.

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وقال رئيس اللجنة، فياتشيسلاف تيمتشينكو، في جلسة الهيئة، اليوم الجمعة: "نقترح اتخاذ القرار التالي بهذا الشأن: قررت لجنة القواعد وتنظيم النشاط البرلماني بمجلس الاتحاد الروسي كإجراء جوابي منع السفير البريطاني في روسيا وآخر موظفي السفارة البريطانية من زيارة مبنى مجلس الاتحاد والحضور (فيه)".

وأضاف: "تم اتخاذ القرار بالإجماع".

المصدر: تاس