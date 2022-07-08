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في إطار الرد بالمثل.. مجلس الاتحاد الروسي يمنع السفير البريطاني من زيارة مبنى المجلس

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في إطار الرد بالمثل.. مجلس الاتحاد الروسي يمنع السفير البريطاني من زيارة مبنى المجلس
Sputnik
مبنى مجلس الاتحاد الروسي في موسكو
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قررت لجنة القواعد وتنظيم النشاط البرلماني بمجلس الاتحاد الروسي منع السفير البريطاني لدى موسكو من زيارة مبنى المجلس، وذلك ردا على قرار مماثل للحكومة البريطانية.

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وقال رئيس اللجنة، فياتشيسلاف تيمتشينكو، في جلسة الهيئة، اليوم الجمعة: "نقترح اتخاذ القرار التالي بهذا الشأن: قررت لجنة القواعد وتنظيم النشاط البرلماني بمجلس الاتحاد الروسي كإجراء جوابي منع السفير البريطاني في روسيا وآخر موظفي السفارة البريطانية من زيارة مبنى مجلس الاتحاد والحضور (فيه)".

وأضاف: "تم اتخاذ القرار بالإجماع".

المصدر: تاس

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