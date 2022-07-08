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بالفيديو.. تيريزا ماي ترقص في يوم استقالة جونسون

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بالفيديو.. تيريزا ماي ترقص في يوم استقالة جونسون
AFP
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شوهدت رئيسة الحكومة البريطانية السابقة تيريزا ماي وهي ترقص خلال حضورها أحد المهرجانات، وذلك بعد ساعات من إعلان سلفها بوريس جونسون استقالته من رئاسة حزب المحافظين.

وفي مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن رؤية ماي وهي تستمتع بأداء ديفيد ديفيد كريغ في المهرجان الذي أقيم في هينلي في التايمز بأوكسفوردشاير ليلة الخميس 7 يوليو.

في وقت سابق من اليوم، استقال جونسون، الذي خلف ماي كرئيس للوزراء في عام 2019، من منصب زعيم حزب المحافظين، إلا أنه سيبقى في منصبه كرئيس للوزراء حتى انتخاب خليفته، وهي عملية قد تستغرق شهورا، مما أثار رد فعل عنيفا من كبار أعضاء الحزب والمعارضين السياسيين بسبب محاولته "التشبث" في منصبه حتى الخريف.

المصدر: RT

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