 
مباشر

أردوغان يزور المكسيك

أخبار العالم

أردوغان يزور المكسيك
رجب طيب أردوغان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tdvb

قالت وزارة الخارجية التركية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيقوم بزيارة رسمية للمكسيك في الأسبوع الأخير من شهر يوليو.

إقرأ المزيد
وسائل إعلام تركية: رئيس الوزراء الإيطالي دعا للعودة إلى اتفاقية اسطنبول وأردوغان لم يرد!
وسائل إعلام تركية: رئيس الوزراء الإيطالي دعا للعودة إلى اتفاقية اسطنبول وأردوغان لم يرد!

وجاء في البيان الذي صدر أمس الخميس أن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيقوم بزيارة رسمية للمكسيك في الأسبوع الأخير من يوليو للقاء الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور".

وأكد وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد الزيارة الرئاسية بعد اجتماعه مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في بالي.

وقال: "ستكون زيارة مهمة للغاية لأنها مرت وقت طويل منذ أن قمنا بزيارة بهذا الحجم، بهذا المستوى، من تركيا. وستسهل على كلا البلدين تعزيز علاقتنا وتجارتنا وسياحتنا وعلاقاتنا الوثيقة. كما أنه يجعل المكسيك أكثر أهمية في جميع أنحاء العالم".

وعلى هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين في بالي، أجرى الدبلوماسي المكسيكي محادثات مع منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ووزير العلاقات الدولية والتعاون الجنوب إفريقي ناليدي باندور، ووزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار.

المصدر: سبوتنيك

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا