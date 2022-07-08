تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا\ 08.07.2022\
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tdv8
تتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لتحرير أراضي دونباس في ظل سعي الغرب لزيادة إمداداته من الأسلحة لكييف والضغط باتجاه إطالة أمد النزاع.
ميدانيا
- "التمساح" و"ترميناتور" تستهدف مدرعات ومواقع محصنة عسكرية أوكرانية
- وحدات منظومة صواريخ "يارس" الباليستية تتدرب على تغيير المواقف الميدانية
- زيلينسكي يرفض احتمال أي تنازلات عن الأراضي لصالح روسيا
- وسائل إعلام: العملية الروسية في أوكرانيا تدل على ضرورة تعزيز مكافحة الطائرات المسيرة
- القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بقذائف "الناتو"
- بوتين: روسيا لم تبدأ أي مهام جدية في أوكرانيا حتى الآن
- بوتين: روسيا تعتزم القيام بكل ما هو ضروري لمساعدة سكان دونباس
- الجيش الروسي يحبط سلسلة من الهجمات الإرهابية في خيرسون
...........................................................
تداعيات وأصداء العملية العسكرية الروسية
- لافروف: الغرب لا يسمح لأوكرانيا بالانخراط في عملية السلام وروسيا لا يمكنها القبول بذلك
- الرئيس البرازيلي: العقوبات ضد روسيا لم تنجح
- البرازيل لن تدعم مبادرة مجموعة السبع وضع قيود على "سعر شراء" النفط الروسي
- الخارجية الأمريكية: ذكر الصين في مفهوم الناتو لا يعني تكثيف أنشطة الحلف في المحيط الهادئ
- السفير الروسي في سويسرا: مصادرة الأصول الروسية تعتبر سرقة
- برلمان فنلندا يعدل قانونا لتعزيز الحدود مع روسيا
- بلومبرغ: المفوضية الأوروبية قررت حظر تقديم قرض لأوكرانيا بقيمة 1.5 مليار يورو
- الولايات المتحدة تعلن عزمها توسيع العقوبات ضد روسيا وتشديد الرقابة على تنفيذها
- بوليانسكي: روسيا ستعقد اجتماعا لمجلس الأمن حول النازية الجديدة في أوكرانيا
- الأمم المتحدة: المحادثات بشأن ضمان تصدير الحبوب الأوكرانية مستمرة
- اتحاد مصدري الحبوب الروسي: المستهلكون يتضررون جراء القيود الغربية على بلادنا
- بعد فرض كييف نظام التأشيرة.. لم يتقدم أي روسي للحصول على تأشيرة أوكرانية
- بوتين: روسيا لا ترفض محادثات السلام بشأن أوكرانيا لكن تأخيرها يعقّد التفاوض
- بوتين: الغرب لا يريد وجود دولة مثل روسيا
- برلمان ليتوانيا يناقش إمكانية إصدار تصاريح لمرة واحدة لعبور الأسمنت إلى منطقة كالينينغراد الروسية
- بوتين: الغرب الجماعي بقيادة الولايات المتحدة يتصرف بعدوانية منذ عقود
- بعد تنحي جونسون.. زيلينسكي "واثق" في أن سياسة بريطانيا تجاه أوكرانيا لن تتغير
- بوتين: عقوبات الغرب زادت من تعقيد الوضع في مجال الغذاء في العالم
- بوتين عن أخصائيي تكنولوجيا المعلومات الذين غادروا روسيا: "الوضع في الوطن أفضل"
- ناريشكين: خطط بولندا لتقسيم أوكرانيا خطرة على أوروبا بأسرها
- لافروف: روسيا والصين تعملان على توسيع نطاق التعاون الاستراتيجي على خلفية السياسة الأمريكية
- إستونيا.. مدينة تعلن حالة الطوارئ في ظل نقص الغاز