لم أدع أحدا لالتقاط الصور معي.. لافروف يعلق على رفض نظرائه الغربيين التقاط صورة جامعة لوزراء العشرين

تعليقا على رفض وزراء خارجية الولايات المتحدة ودول غربية التقاط صورة جماعية بمناسبة اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين، قال وزير الخارجية الروسية إنه لم يدع أحدا للتصوير حتى يرفض.

وأضاف وزير الخارجية الروسي في تصريح صحفي في تعليقه عن رفض الوزراء الغربيين المشاركة في صورة جماعية خلال اجتماعات ممثلي ممثلي مجموعة العشرين، أن "هذه رغبتهم ... كان هناك حفل استقبال ترحيبي أمس، لم يأتوا إلى هناك. لكن هذه هي رغبتهم، وفهمهم للبروتوكول، الذي يأتي في إطار المجاملة والآداب. أعتقد أن كل شيء يسير كما توقعنا، لكنني متأكد من أن صوتنا سُمع".

وقال: "أما عن وجودهم أو غيابهم في القاعة، فكان الجميع في القاعة عند بدء الاجتماع. لم أعتبر أنه من الضروري القيام بأي إيماءات".

وعن العلاقات الولايات بين روسيا والولايات المتحدة، والتقارير الإعلامية التي تحدثت عن عدم رغبة بلينكن في عقد لقاء مع لافروف، قال وزير الخارجية "لم نكن نحن من قطع كل الاتصالات مع الولايات المتحدة، ولا نلاحق أحدا لعقد اجتماعات".

تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ووزراء دول غربية أخرى رفضوا التقاط صورة جماعية لوزراء خارجية دول مجموعة العشرين، كذلك تغيبوا مساء أمس عن حفل عشاء ترحيبي نظمته أندونيسيا للبعثات المشاركة في الاجتماعات، وذلك تعبيرا منهم عن عدم رغبتهم في لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

المصدر: RT