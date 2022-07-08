قراصنة روس ينشرون بيانات جديدة عن 2500 من العاملين في الاستخبارات العسكرية الأوكرانية

نشرت مجموعة قراصنة الإنترنت "راهديت" على موقع "نيميزيدا" بيانات جديدة عن العاملين في مديرية الاستخبارات الأوكرانية العسكرية الرئيسة "غور"، وكذلك عن الأشخاص المرتبطين بها.

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ويطال القسم الثاني من الوثائق 2500 شخص آخر، فيما كان قراصنة "راهديت"، وتعني "القراصنة الروس الأشرار"، قد نشروا الدفعة الأولى من البيانات عن ضباط الاستخبارات الأوكرانية يوم الأربعاء، وتضمنت معلومات عن ألف شخص من أفراد الاستخبارات العسكرية الأوكرانية.

وكما لفتت هذه المجموعة من قراصنة الإنترنت، إلى أن البيانات المنشورة تحتوي أيضا على معلومات حول أقارب عملاء "غور" الذين يعيشون معهم، وكذلك الأشخاص الذين تلقوا دفوعات أموال مختلفة من حسابات هذه الدائرة الاستخباراتية العسكرية.

وأبلغ قراصنة "راهدات" وكالة أنباء نوفوستي بأن المجموعة لن تنشر معلومات عن أقارب ضباط الاستخبارات العسكرية الأوكرانية القصر.

المصدر: نوفوستي