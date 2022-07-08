وزير الخارجية الصيني: يجب إيجاد نهج واقعي لتسوية النزاع الأوكراني

أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، خلال لقائه مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في جزيرة بالي، ضرورة إيجاد نهج واقعي لتسوية الأزمة في أوكرانيا.

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ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن وانغ يي، اليوم الجمعة، قوله: "تؤيد الصين الاستقلال الاستراتيجي الثابت للاتحاد الأوروبي. نؤيد أن يلعب الجانب الأوروبي دورا تنسيقيا أكثر نشاطا ويقدم مشروعا واقعيا يمكن تنفيذه (لتسوية الأزمة الأوكرانية)".

وأشار الوزير الصيني في الوقت ذاته إلى أن بكين تنوي لعب دور بناء في حل المسألة الأوكرانية و"ستواصل التمسك بالموقف الموضوعي والعادل".

وأضاف: "كانت كل الجهود التي بذلتها الصين حتى الآن تهدف إلى استئناف السلام وتحريك المفاوضات (الروسية الأوكرانية)".

وذكر وزير الخارجية الصيني أن رئيس بلاده، شي جين بينغ، كشف بوضوح المبادئ التي تتمسك بها السلطات الصينية فيما يخض تسوية النزاع الأوكراني، مدققا أن الصين تسعى لاستئناف السلام والاستقرار طويل الأجل في أوكرانيا. وتابع: "على كل طرف أن يفكر بشكل دقيق في الوضع الحالي وإزالة أسباب القلق المتبادل. يجب أن تتم الإزالة الكاملة لكل الصخور تحت الماء (التي أصبحت سببا) لهذه الحرب".

المصدر: تاس