زيلينسكي يبرر سبب عدم حضور بايدن إلى كييف

صرّح رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يريد زيارة أوكرانيا، لكنه (زيلينسكي) يتفهم أيضا أن زيارة بايدن لكييف تعيقها "بعض القضايا" المتعلقة بالأمن.

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وقال زيلينسكي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" مترجمة من الأوكرانية إلى الإنجليزية: "نود أن نرى الرئيس بايدن في أوكرانيا. لقد سمعت أنه يدعم هذه الفكرة. توجد بعض القضايا الأمنية التي تمنع مثل هذه الزيارة. نحن نتفهم ذلك".

وأشاد زيلينسكي في الوقت نفسه بقادة العالم الآخرين الذين زاروا كييف "لعدم خوفهم من بوتين".

ومن بين المسؤولين الأمريكيين الذين زاروا أوكرانيا بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، وزير الخارجية أنتوني بلينكين، ووزير الدفاع لويد أوستن، ووزير العدل ميريك غارلاند، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، والعديد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

المصدر: نوفوستي