لافروف يصل إلى مقر اجتماع وزراء خارجية "G20" في جزيرة بالي الإندونيسية (فيديو)

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى مقر اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين المنعقد في جزيرة بالي الإندونيسية، قبل دقائق من انطلاقه.

وبعد لافروف وصل وزراء خارجية السعودية، والصين، والولايات المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، وممثل بريطانيا بدلا من وزيرة الخارجية ليز تروس التي قطعت رحلتها إلى بالي بسبب الفضيحة السياسية التي أدت إلى استقالة رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وينعقد اجتماع وزراء دول مجموعة العشرين في إندونيسيا، وسط توتر متزايد في العلاقات بين روسيا والدول الغربية على خلفية الوضع في أوكرانيا.

وأقيم قبل انطلاق الاجتماع حفل عشاء ترحيبي في اليوم السابق، وبحسب وكالة "كيودو" للأنباء، قرر وزراء خارجية دول مجموعة السبع عدم حضور العشاء احتجاجا على حضور لافروف.

المصدر: نوفوستي