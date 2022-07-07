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البيت الأبيض: بايدن سيلتقي محمد بن سلمان في إطار محادثات مع فريق القيادة السعودي

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البيت الأبيض: بايدن سيلتقي محمد بن سلمان في إطار محادثات مع فريق القيادة السعودي
Globallookpress
جو بايدن ومحمد بن سلمان
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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيُجري محادثات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال زيارته الرياض الأسبوع المقبل.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيّين الخميس، إن بايدن "سيشارك في لقاء ثنائي مع الملك سلمان بن عبد العزيز وفريق قيادته ووليّ العهد (الأمير محمد بن سلمان) جزء من هذا الفريق".

وبحسب كيربي، فإنّ هذا الاجتماع هو الوحيد المقرّر حاليا بين الأمير محمد بن سلمان وبايدن خلال زيارته إلى السعودية الأسبوع المقبل.

وأشار كيربي إلى أنه خلال هذه الزيارة، سيناقش بايدن أيضا "تعزيز التعاون الإقليمي، ولا سيما في مجال الدفاع الجوي"، فضلا عن حضوره قمة لمجلس التعاون الخليجي.

وأضاف: "نُواصل العمل على أُطر وقدرات دفاع جوي متكاملة في كل أنحاء هذه المنطقة بسبب مخاوف تتعلق بإيران وقدراتها المتزايدة والمتنامية (في مجال) الصواريخ البالستية، ناهيك عن دعمها المستمر للإرهاب في أنحاء المنطقة".

المصدر: أ ف ب

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