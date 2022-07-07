واشنطن ستواصل "تعاونها الوثيق" مع لندن بعد تنحي جونسون

قال الرئيس الاميركي جو بايدن أن بلاده ستواصل "تعاونها الوثيق" مع المملكة المتحدة، وخصوصا في الشأن الأوكراني.

وجاء تصريح بايدن بيان نشر بعد استقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ولكن دون إشارة مباشرة الى هذا الامر.

وقال بايدن إن "المملكة المتحدة والولايات المتحدة هما الصديقان والحليفان الأقرب، والعلاقة الخاصة بين شعبينا تبقى متينة ودائمة".

وأضاف "أتطلع الى مواصلة تعاوننا الوثيق مع حكومة المملكة المتحدة، وكذلك مع حلفائنا وشركائنا في العالم أجمع، حول سلسلة من الأولويات".

وأوضح بايدن أن "هذا يشمل الحفاظ على مقاربة قوية وموحدة دعما للشعب الأوكراني في وقت يدافع فيه عن نفسه".

ولم يشر البيان الى بوريس جونسون الذي أعلن الخميس استقالته بعد سلسلة من الإخفاقات في حكومته وفضائح عدة.

المصدر: أ ف ب