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بعد فرض كييف نظام التأشيرة.. لم يتقدم أي روسي للحصول على تأشيرة أوكرانية

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بعد فرض كييف نظام التأشيرة.. لم يتقدم أي روسي للحصول على تأشيرة أوكرانية
Sputnik
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أعلن وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا، عن عدم تقدم أي مواطن روسي بطلب للحصول على تأشيرة منذ فرض أوكرانيا نظام التأشيرات للمواطنين الروس.

وقال كوليبا على قناة "أوكرانيا-24": "لحظة مهمة للغاية - في الأيام السبعة التي بدأ فيها نظام التأشيرات لروسيا التي يبلغ عدد سكانها عدة ملايين، لم يكن هناك مواطن واحد تقدم بطلب للحصول على تأشيرة أوكرانية".

ودخل نظام التأشيرات للمواطنين الروس حيز العمل في أوكرانيا في 1 يوليو الجاري.

المصدر: تاس

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