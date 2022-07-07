وزير الدفاع الإسرائيلي: نجري صفقات بأكثر من 3 مليارات دولار مع دول عربية

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إن إسرائيل وقعت مع دول عربية صفقات تزيد قيمتها عن 3 مليارات دولار.

وأضاف غانتس أن تلك الصفقات هي "ثمار اتفاقات التطبيع بين إسرائيل ودول عربية"، حسبما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية.

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وأوضح الوزير الإسرائيلي أنه "بعد التوقيع على اتفاقات "أبراهام" جرى حوالي 150 اجتماعا بين أفراد الأمن الإسرائيليين ونظرائهم في دول المنطقة ودول اتفاقيات التطبيع (بخلاف مصر والأردن).

وفي سياق متصل، أشار غانتس، إلى أن إسرائيل "تعمل على تعزيز التعاون في المنطقة ضد إيران في مجالات مختلفة، جوية وبحرية".

المصدر: "سبوتنيك"