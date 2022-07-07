الساسة الألمان يعبرون عن سرورهم باستقالة جونسون!

عبر عدد من الساسة الألمان عن سرورهم عبر "تويتر" من استقالة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مشيرين إلى احتمال استئناف العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

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وكتب الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني على صفحته على "تويتر": "تأخرت استقالة بوريس جونسون. إنه ساعد في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالأكاذيب، وأصبحت فترة رئاسته معروفة بفضائح فيروس كورونا الأخيرة. ولا يزال المحافظون أحد الأمثلة المروعة للشعبوية المحافظة في أوروبا وفي العالم كله. لقد حان وقت التغيير".

وانضم حزب "Volt" الليبرالي الاشتراكي المعروف لسياسته الموالية لأوروبا، إلى هذا السرور، وكتب على صفحته على "تويتر": "وداعا، بوريس جونسون! بالإضافة إلى العديد من الأخطاء السياسية والأخلاقية كان لشعبيته أثر جانبي إيجابي: تم تأسيس "Volt" كموازنة لسياساته القومية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. دعونا نجعل أوروبا أقوى مرة أخرى! بريطانيا، هل أنت معنا الآن؟"

من جانبه كتب عضو البوندستاغ رالف شتينغر: "مع السلامة، بوريس... إنه قرار متأخر ولكن... كذب في كثير من الأحيان... يجب أن يرحل بوريس جونسون. دائما أنظر إلى الجانب المشرق للحياة".

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في وقت سابق من هذا اليوم عن استقالته من منصبه الحالي ومنصب رئيس حزب المحافظين البريطاني. وجاء ذلك بعد أن أعلن أكثر من 50 مسؤولا بريطانيا بمن فيهم وزيرا المالية والصحة استقالتهم من مناصبهم خلال اليومين الأخيرين. وأعلنوا جميعا عن عدم ثقتهم بجونسون وعدم موافقتهم على أساليب إدارته.

المصدر: نوفوستي