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الرئيس الإسرائيلي يحضر وساما لجو بايدن

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الرئيس الإسرائيلي يحضر وساما لجو بايدن
Globallookpress
جو بايدن
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من المنتظر أن يمنح الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ وسام الشرف الرئاسي للرئيس الأمريكي جو بايدن في حفل سيقام بمنزله لدى زيارته البلاد الأسبوع القادم.

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ويمنح وسام الشرف الرئاسي للأفراد الذين قدموا مساهمة استثنائية لإسرائيل أو للبشرية من خلال مواهبهم أو خدمتهم أو بأي طريقة أخرى. والجائزة، مبادرة من الرئيس التاسع لإسرائيل الراحل شمعون بيريز، تم منحها لأول مرة في عام 2012.

وحتى الآن، تم منح هذا التكريم لـ 26 شخصا، بناء على توصية من لجنة استشارية برئاسة رئيس المحكمة العليا المتقاعد، القاضي مئير شمغار.

وعندما تولى إسحاق هرتسوغ منصبه، أعاد تشكيل اللجنة الاستشارية برئاسة قاضي المحكمة العليا المتقاعد يورام دانزيجر لفحص المرشحين.

والحاصلون السابقون على وسام الشرف الرئاسي هم باراك أوباما، المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الحاخام الأكبر السابق يسرائيل مئير لاو، الحائز جائزة نوبل للسلام إيلي ويزل، رئيس ياد فاشيم أفنير شاليف، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، والحاخام أدين ستينسالتز، وغيرهم.

المصدر: RT

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