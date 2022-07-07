بالفيديو.. إخماد حريق اندلع بطائرة بريطانية في مطار كوبنهاغن

أخمد حريق اندلع اليوم الخميس، في طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية، عقب وصوله إلى مطار العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

ويظهر الفيديو المتداول رجال الإطفاء وهم يخمدون الحريق المندلع في الطائرة، فيما تم نقل الركاب والطاقم من الطائرة.

وقالت الشرطة الدنماركية إنه تم إخلاء الطائرة بعد اندلاع حريق في أحد المحركات، مؤكدة تم إجلاء الركاب، ولم يصب أحد بأذى.

sooo, it looks like our flight from Copenhagen to London on @British_Airways might be a bit delayed… @flightradar24pic.twitter.com/kr6dffV5uz — Gabe Gudgel (@gabegudgel) July 6, 2022

المصدر: express