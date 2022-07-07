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السفير الروسي لدى بريطانيا يعلق على استقالة جونسون

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السفير الروسي لدى بريطانيا يعلق على استقالة جونسون
Globallookpress Hesther Ng/Keystone Press Agency
مبنى السفارة الروسية في لندن (صورة أرشيفية)
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علق السفير الروسي في لندن، أندريه كيلين، على استقالة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بأنه من السابق لأوانه الحديث عن مدى تأثير ذلك على العلاقات بين روسيا وبريطانيا.

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وقال كيلين، في تصريح له للقناة الأولى الروسية: "الآن سنراقب ونرد، لذلك من السابق لأوانه الحديث عن مدى تأثير ذلك على العلاقات الروسية البريطانية، حيث سيظل جونسون في منصبه حتى أكتوبر، مثلما فعلت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، تيريزا ماي".

وكان بوريس جونسون قد أعلن، بسبب أزمة حزبية داخلية، عن استقالته، إلا أنه سيواصل الوفاء بالتزاماته، حتى تعيين رئيس جديد لمجلس الوزراء. في الوقت نفسه، قال جونسون إن لندن ستواصل دعم أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

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