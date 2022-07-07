إسرائيل تكشف عن منظومات دفاعية ستعرضها أمام بايدن

كشفت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم الخميس عن منظومات الدفاع الصاروخي التي سيتم استعراضها أمام الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته للبلاد الأسبوع المقبل.

ومنها منظومة "حيتس" ومنظومة "القبة الحديدية" ومنظومة "مقلاع داوود" ومنظومة الليزر الجديدة" التي ستغير وجه ميدان المعركة للأبد، كما جاء في بيان مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي.

ويزور رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الـ 46، جو بايدن، المنطقة في 13 و14 يوليوالجاري.

المصدر: RT