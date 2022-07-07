 
مباشر

وزيرة الخارجية البريطانية عن استقالة جونسون: اتخذ القرار الصحيح

أخبار العالم

وزيرة الخارجية البريطانية عن استقالة جونسون: اتخذ القرار الصحيح
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tdq9

علقت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، على استقالة رئيس الوزراء بوريس جونسون من رئاسة حزب المحافظين، قائلة إنه "اتخذ القرار الصحيح".

وكتبت تراس في تغريدة عبر "تويتر": "حققت الحكومة بقيادة بوريس جونسون العديد من الإنجازات - خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واللقاحات ودعم أوكرانيا"، مضيفة: "نحن بحاجة إلى الهدوء والوحدة الآن ومواصلة الحكم حتى يتم العثور على زعيم جديد".

هذا وأعلن جونسون، اليوم الخميس، بشكل رسمي استقالته من رئاسة حزب المحافظين، مؤكدا أنه سيواصل أداء مهامه في رئاسة الحكومة "حتى يتم اختيار قائد جديد".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تحت إشراف تبون..آلاف الجزائريين يشهدون ستينية الاستقلال بأضخم عرض عسكري منذ 33 عاما (فيديو)