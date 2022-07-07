وزيرة الخارجية البريطانية عن استقالة جونسون: اتخذ القرار الصحيح

علقت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، على استقالة رئيس الوزراء بوريس جونسون من رئاسة حزب المحافظين، قائلة إنه "اتخذ القرار الصحيح".

وكتبت تراس في تغريدة عبر "تويتر": "حققت الحكومة بقيادة بوريس جونسون العديد من الإنجازات - خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واللقاحات ودعم أوكرانيا"، مضيفة: "نحن بحاجة إلى الهدوء والوحدة الآن ومواصلة الحكم حتى يتم العثور على زعيم جديد".

The PM has made the right decision.



The Government under Boris's leadership had many achievements - delivering Brexit, vaccines and backing Ukraine.



We need calmness and unity now and to keep governing while a new leader is found. — Liz Truss (@trussliz) July 7, 2022

هذا وأعلن جونسون، اليوم الخميس، بشكل رسمي استقالته من رئاسة حزب المحافظين، مؤكدا أنه سيواصل أداء مهامه في رئاسة الحكومة "حتى يتم اختيار قائد جديد".

المصدر: RT