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جونسون: سنستمر بدعم أوكرانيا للدفاع عن نفسها لأطول فترة ممكنة

أحد هؤلاء الثلاثة سيخلف جونسون.. آخر استطلاعات الرأي

أخبار العالم

أحد هؤلاء الثلاثة سيخلف جونسون.. آخر استطلاعات الرأي
AFP
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أظهر استطلاع رأي شمل ناخبي حزب المحافظين أن وزير الدفاع بن والاس هو الخليفة المرجح لبوريس جونسون

وجاءت نتائج الاستطلاع لصالحه بنسبة 13٪ من المستطلعين من حزب المحافظين.

واحتلت وزيرة السياسة التجارية بيني موردونت المرتبة الثانية في الاستطلاع بنسبة 12٪ من الأصوات.

وجاء ثالثا، وزير المالية السابق ريشي سوناك ، وهو أحد الوزراء الذين استقالوا في الأيام الأخيرة. ويعتبر من المرشحين الأقوى بنسبة 10٪ من المستطلعة آراءهم.

المصدر: RT

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