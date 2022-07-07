لوكاشينكو يدعو لعمل كل ما يمكن من أجل الوحدة مع روسيا والحفاظ على سيادة بيلاروس

صرح الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، بأنه من الضروري بذل أقصى جهد ممكن للتعاون في الاقتصاد والوحدة مع روسيا مع الحفاظ على سيادة واستقلال بيلاروس.

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وقال لوكاشينكو أثناء لقائه رئيس مجلس النواب بالمجلس الوطني البيلاروسي، فلاديمير أندرييتشينكو، اليوم الخميس: "لقد فهم الجميع اليوم ما هي بيلاروس بالنسبة لروسيا وما هي روسيا بالنسبة لبيلاروس. ومن وجهة النظر هذه يجب علينا أيضا تنشيط جهودنا. وفي ظروف الحفاظ على السيادة والاستقلال يجب أن نبذل أقصى جهد ممكن للتعامل في مجال الاقتصاد ومن أجل وحدتنا".

وشدد على أن "السيادة والاستقلال أمر مقدس"، مؤكدا أنه "توجد هناك مصالح للشعب البيلاروسي. لكن يجب الفهم أن روسيا لديها مصالح عالمية. ولديها موقف خاص من تطور بيلاروس. وهذا أمر صحيح".

وأكد لوكاشينكو أن بلاده "قامت بتنشيط عملها في الاتجاه الروسي بشكل جدي"، متابعا: "يجب تسجيل كل ذلك في القوانين. وأشير مرة أخرى، إلى أننا نرى بلادنا في المستقبل دولة مستقلة وذات سيادة. نحن أذكياء بما يكفي، كما قلت، لبناء علاقات طبيعية مع الروس".

المصدر: تاس