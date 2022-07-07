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الخارجية الروسية: مستوى الاتصالات مع الولايات المتحدة يسمح بالعمل على قضايا مختلفة

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الخارجية الروسية: مستوى الاتصالات مع الولايات المتحدة يسمح بالعمل على قضايا مختلفة
Globallookpress MFA Russia
نائب وزير الخارجية الروسي/ سيرغي ريابكوف (صورة أرشيفية)
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صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بأن المستوى الحالي للاتصالات مع الولايات المتحدة الأمريكية يسمح بالعمل على قضايا مختلفة.

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على الرغم من ذلك فقد تابع ريابكوف بأنه لا يوجد لقاء مزمع بين لافروف ونظيره الأمريكي بلينكين.

ويحضر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، حاليا اجتماع وزراء الخارجية لمجموعة الدول العشرين G20، بجزيرة بالي الإندونيسية، والذي يستمر حتى يوم غد الجمعة، 8 يوليو. وذكرت وكالة "تاس" الروسية أن لافروف سوف يلتقي في وقت لاحق اليوم الخميس، 7 يوليو، ببعض وزراء الخارجية من مجموعة العشرين، إلا أنها استبعدت أن يكون هناك لقاء بين لافروف ونظيرته الألمانية، أنالينا بيربوك، أو نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكين.

المصدر: نوفوستي+تاس

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