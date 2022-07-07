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سلطات محلية تفكك النصب التذكاري للذكرى الـ300 لتوحيد روسيا وأوكرانيا في ضواحي كييف

أخبار العالم

سلطات محلية تفكك النصب التذكاري للذكرى الـ300 لتوحيد روسيا وأوكرانيا في ضواحي كييف
Sputnik
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أفادت مواقع إعلامية أوكرانية بتفكيك النصب التذكاري للذكرى السنوية الـ 300 لإعادة توحيد أوكرانيا مع روسيا في مدينة بيرياسلاف في منطقة كييف بقرار من السلطات والجماعة المحلية.

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وذكرت أن إقامة هذا النصب التذكاري تمت في 8 أكتوبر عام 1961 في ساحة بوغدان خميلنيتسكي.

سلطات محلية تفكك النصب التذكاري للذكرى الـ300 لتوحيد روسيا وأوكرانيا في ضواحي كييف
RT
سلطات محلية تفكك النصب التذكاري للذكرى الـ300 لتوحيد روسيا وأوكرانيا في ضواحي كييف
RT

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سابقا، إن السلطات الأوكرانية كانت تمارس خلال السنوات العديدة الماضية سياسة عدوانية للتخلي عن التراث الروسي والاستيعاب القسري. وأشار إلى أن روسيا تريد أن تكون أوكرانية دولة ودية لا تحظر اللغة والثقافة الروسية في أراضيها.

المصدر: نوفوستي

 

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