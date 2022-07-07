 
مباشر

السفير البريطاني لدى إيران يقول إن نائبه لم يعتقل لأنه غير موجود أصلا في طهران!

أخبار العالم

السفير البريطاني لدى إيران يقول إن نائبه لم يعتقل لأنه غير موجود أصلا في طهران!
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tdnv

نفى السفير البريطاني لدى إيران، سيمون شركليف، الأنباء التي تحدثت عن أن السلطات الإيرانية اعتقلت نائبه.

إقرأ المزيد
بريطانيا تنفي اعتقال أحد دبلوماسييها في طهران بتهمة التجسس
بريطانيا تنفي اعتقال أحد دبلوماسييها في طهران بتهمة التجسس

ونقل موقع "إيران بالعربي"عن شركليف وصفه الخبر الذي كانت قد نشرته وكالة أنباء إيرانية، بأنه لافت للغاية، مضيفا قوله، لأن نائبي كان قد غادر طهران في ديسمبر من العام الماضي بعد انتهاء مهامه".

وكانت الحكومة البريطانية قد نفت في وقت سابق "بشكل قاطع" تقارير نشرتها وسائل إعلام إيرانية عن الحرس الثوري، أفادت باعتقال طهران مساعد السفير البريطاني لديها بتهمة التجسس.

السفير البريطاني لدى إيران يقول إن نائبه لم يعتقل لأنه غير موجود أصلا في طهران!

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إن "التقارير عن توقيف دبلوماسي بريطاني في إيران عارية من الصحة تماما".

المصدر: إيران بالعربي + أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تحت إشراف تبون..آلاف الجزائريين يشهدون ستينية الاستقلال بأضخم عرض عسكري منذ 33 عاما (فيديو)