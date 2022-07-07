السفير البريطاني لدى إيران يقول إن نائبه لم يعتقل لأنه غير موجود أصلا في طهران!

نفى السفير البريطاني لدى إيران، سيمون شركليف، الأنباء التي تحدثت عن أن السلطات الإيرانية اعتقلت نائبه.

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ونقل موقع "إيران بالعربي"عن شركليف وصفه الخبر الذي كانت قد نشرته وكالة أنباء إيرانية، بأنه لافت للغاية، مضيفا قوله، لأن نائبي كان قد غادر طهران في ديسمبر من العام الماضي بعد انتهاء مهامه".

وكانت الحكومة البريطانية قد نفت في وقت سابق "بشكل قاطع" تقارير نشرتها وسائل إعلام إيرانية عن الحرس الثوري، أفادت باعتقال طهران مساعد السفير البريطاني لديها بتهمة التجسس.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إن "التقارير عن توقيف دبلوماسي بريطاني في إيران عارية من الصحة تماما".

المصدر: إيران بالعربي + أ ف ب