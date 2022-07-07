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مسؤولة: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في باكستان إلى 77 شخصا

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مسؤولة: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في باكستان إلى 77 شخصا
Globallookpress
كويته، ولاية بلوجستان، باكستان
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أفادت وزيرة تغير المناخ الباكستانية، شيري ريخمان، بمقتل 77 شخصا على الأقل منذ منتصف يونيو الماضي جراء هطول الأمطار الغزيرة والفيضات التي سببتها في مختلف أنحاء البلاد.

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ونقلت صحيفة "دوون" عن تصريح للوزيرة، اليوم الخميس، قولها: "يوجد بين القتلى العديد من الأطفال والنساء. ونشأ الوضع الكارثي في ولاية بلوجستان في جنوب غرب البلاد، حيث أسفرت الأمطار والفيضانات عن مقتل 39 شخصا وإصابة 50 آخرين".

وأضافت أن نسبة هطول الأمطار في باكستان تجاوزت المستوى المتوسط منذ 14 يونيو الماضي بمقدار 87%، مضيفة أن هذا المؤشر تجاوز في ولايتي بلوجستان وسيند 274% و261% على التوالي. وبسبب الأمطار المستمرة والفيضانات أعلنت سلطات ولاية بلوجستان حالة الطوارئ في عاصمة المنطقة مدينة كويته التي لا تزال المياه تغمر معظم أحيائها.

وعبر الرئيس الباكستاني، عارف علوي، أمس الأربعاء، عن تعازيه لأسرى ضحايا الكارثة في كويته وأمر بتقديم مساعدات مالية للمتضررين بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات.

المصدر: تاس

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