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جمهورية دونيتسك تحصل على موافقة الأسد لمشاركة سوريا في محكمة جرائم الحرب

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جمهورية دونيتسك تحصل على موافقة الأسد لمشاركة سوريا في محكمة جرائم الحرب
Sputnik
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قالت وزيرة خارجية جمهورية دونيتسك الشعبية، ناتاليا نيكونوروفا، إن سوريا أبدت موافقتها المبدئية للمشاركة في المحكمة الدولية لمجرمي الحرب في الجمهورية.

ونقلت وكالة "تاس" عن الوزيرة أن عددا من الدول ستشارك بصفة أو بأخرى، وأن من بين هذه الدول جمهورية لوغانسك الشعبية الشقيقة، بالإضافة إلى ذلك، يقوم ممثلو الهيئات ذات الصلة في روسيا الاتحادية بالفعل بإجراء تحقيقات في أراضي الجمهوريتين.

وقالت: "خلال زيارتنا لسوريا اقترحنا على الرئيس بشار الأسد النظر في إمكانية مشاركة الجمهورية العربية السورية في المحكمة الدولية وحصلنا على الموافقة المبدئية".

وأوضحت وزيرة الخارجية في جمهورية دونيتسك الديمقراطية أن من المهام الرئيسية للوزارة إعداد ميثاق المحكمة الدولية، مضيفة: "على أساس هذا الميثاق سيتم اتخاذ جميع الإجراءات الإجرائية، بما في ذلك إدانة المذنبين. وهنا أشير إلى أنه من المقرر إنشاء هذه المحكمة على أساس اتفاق دولي".

المصدر: تاس

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