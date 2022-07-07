صحيفة: انخفاض رغبة التشيكيين في تحمل أعباء مساعدة اللاجئين الأوكرانيين

كتبت صحيفة "iDNES.cz" الإلكترونية التشيكية أن اهتمام سكان التشيك بمساعدة اللاجئين الأوكرانيين ينخفض تدريجيا، مضيفة أن أسبابه تعود إلى الوضع الاقتصادي السيئ في البلاد.

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ووفقا لنتائج الأبحاث الأخيرة لا يريد سكان التشيك مساعدة اللاجئين على حسابهم الخاص.

وتدل نتائج الدراسة التي أجراها معهد "STEM" على أنه في بداية أبريل الماضي كان 53% من المواطنين جاهزين لانخفاض مستوى معيشتهم لفترة ما من أجل مساعدة اللاجئين الأوكرانيين، فيما انخفضت نسبة هؤلاء الناس في منتصف يونيو الماضي إلى 40% فقط.

كما ارتفع عدد المواطنين الذي يعارضون مساعدة الأوكرانيين: من 16% في بداية أبريل الماضي إلى 26% في يونيو الماضي.

وذكرت الصحيفة أنه في بداية أبريل الماضي عندما استقبلت جمهورية التشيك 200 ألف لاجئ من أوكرانيا، كان 70% من التشيكيين يعتبرون ذلك خطوة صحيحة. أما اليوم عندما استقبلت البلاد نحو 300 ألف أوكراني انخفض دعم المواطنين المؤيدين لهذه الخطوة إلى 58%. وفي الوقت ذاته ارتفع عدد معارضي مساعدة اللاجئين من 30% في أبريل الماضي إلى 42% في يونيو الماضي.

وأكدت الصحيفة أن موقف المواطنين من الغرب والشرق، خلافا لموقفهم من اللاجئين، لا يزال مستقرا، مشيرة إلى أن موقف التشيكيين الموالين للتفسير الروسي للأحداث الأوكرانية لا يتغير أيضا.

المصدر: نوفوستي