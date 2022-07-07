لافروف يلتقي نظيريه الصيني والتركي على هامش "العشرين" في جزيرة بالي الإندونيسية

أجرى وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، محادثات اليوم الخميس، مع نظيره الصيني وانغ يي، في جزيرة بالي الإندونيسية حيث تنطلق اليوم اجتماعات وزراء خارجية دول مجموعة العشرين.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق اليوم من المقرر أن يعقد لافروف كذلك اجتماعا مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو.

ووصل لافروف إلى جزيرة بالي الإندونيسية أمس الأربعاء، لحضور الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين، المقرر على مدى يومين

وأوضحت الوزارة في وقت سابق أن لافروف سيعقد عددا من اللقاءات، في الوقت نفسه، مشيرة إلى أنه ليست هناك خطط لعقد لقاء مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين.

المصدر: نوفوستي