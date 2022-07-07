مديرا الـ"إف بي آي" والـ"إم آي 5" يحذران من التجسس التجاري الصيني

حذر مديرا الشرطة الفدرالية الأمريكية "إف بي آي" وجهاز الاستخبارات الداخلية البريطانية "إم آي 5" من تزايد أنشطة التجسّس التجاري الصيني في الغرب.

وأمام جمع من المسؤولين ورجال الأعمال خلال مؤتمر، قال كين ماكالوم، المدير العام لجهاز "إم آي 5"، وكريس راي، مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي إن خطر الجواسيس الصينيين يتزايد.

ولفت ماكالوم إلى أن الاستخبارات الداخلية البريطانية وسعت كثيرا نطاق عملياتها المتعلّقة بمكافحة أنشطة التجسّس الصينية.

وأضاف: "عدد التحقيقات التي نجريها اليوم هو سبعة أضعاف ما كانت عليه في 2018".

وتابع قائلا: "نحن نخطط لزيادتها بنفس القدر، والمحافظة في الوقت نفسه على جهد كبير لمواجهة التهديدات الخفية الروسية والإيرانية".

وبحسب ماكالوم فإن أجهزة الاستخبارات الصينية تتبع نهجا بطيئا ومتأنيا في سعيها لتطوير مصادرها والحصول على المعلومات، مشيرا إلى أن قلّة ممن تستهدفهم هذه الأنشطة يعرفون أنّهم أهداف لبكين.

وأكد ماكالوم أن "الأنشطة العدائية تجري حاليا على الأراضي البريطانية".

وأضاف "الحزب الشيوعي الصيني مهتمّ بأنظمتنا الديموقراطية والإعلامية والقضائية، ليس لتقليدها للأسف، بل لاستخدامها لمصلحته الخاصة".

من جهته قال راي إن التهديد الصيني "خطر معقّد ودائم ومستمر" على الولايات المتحدة وبريطانيا، كما على حلفاء آخرين.

وأضاف أن الصين "مصمّمة على سرقة التكنولوجيا الخاصة بكم .. واستخدامها لتقويض عملكم والسيطرة على السوق".

وحذر المسؤولان البريطاني والأمريكي من أنه إذا غزت الصين تايوان فإن هذا الأمر سيقوّض بقوة قطاعي التجارة والصناعة العالميين.

ودعا المسؤولان مجتمع الأعمال إلى توخّي اليقظة والإبلاغ عن أي تهديد محتمل.

المصدر: أ ف ب