بلينكن يؤكد للابيد استعداد واشنطن للتصدي "لتهديدات إيران"

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لرئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد استعداد الولايات المتحدة للتصدي "للتهديدات المشتركة"، بما فيها "الصادرة من إيران".

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية في أعقاب الاتصال الهاتفي يوم الأربعاء، أن بلينكن هنأ لابيد على توليه منصبه الجديد.

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وأكد بلينكن للابيد "تمسك الولايات المتحدة الثابت بالشراكة الأمريكية الإسرائيلية وأمن إسرائيل والتصدي للتهديدات المشتركة، بما فيها تلك الصادرة من إيران".

وشدد بلينكن على دعم الولايات المتحدة لحل الدولتين، مشيرا كذلك إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يسعى خلال زيارته المقبلة لتفعيل الشراكة مع إسرائيل.

المصدر: RT