أكد النائب السابق في البرلمان الأوكراني إيليا كيفا، أن بين أرفع القيادات في كييف، العديد ممن ينتظرون الفرصة لدعم العملية العسكرية الروسية وتطهير أوكرانيا من النازية.

وكتب على "تيليغرام": "اثنان من أعضاء البرلمان الأوكراني استقالا ويعملان بنشاط مع روسيا، حيث سعيا لتحرير البلاد من نظام كييف الموالي للغرب".

وأضاف: "على الأقل 12 أسرة أخرى من أعلى مستويات السلطة جاهزة اليوم في أول فرصة للانتقال إلى جانب روسيا وأوكرانيا المحررة".

وأشار إلى أنه "في المستقبل، سيزداد عدد المسؤولين والمشرعين في كييف الذين سيؤيدون علنا إجراءات موسكو"، معربا عن استعداده "لدعم أنصار روسيا".

وقال: "زملائي، أنتم تعرفون رقم هاتفي.. اكتبوا، سأساعدكم دائما على الوقوف إلى جانب الخير والحقيقة".



المصدر: "نوفوستي"