 
مباشر

حاملة "ترومان" الأمريكية تجري مناورات قرب البلقان

أخبار العالم

حاملة
Legion-Media SOPA Images
حاملة الطائرات الأمريكية "يو.إس.إس هاري ترومان" -أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tdm4

أعلنت البحرية الأمريكية أن مجموعة من السفن الحربية بقيادة حاملة "يو إس إس هاري ترومان"، تجري مناورات في شرق المتوسط وحوض البحر الأيوني.

وتقع المجموعة حاليا غرب اليونان. وتقوم طائراتها برحلات دورية منتظمة.

إقرأ المزيد
حاملة الطائرات الأمريكية
حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" تشارك في مناورات الناتو في الشرق المتوسط

وكان من المقرر أن تتوجه مجموعة السفن الحربية التابعة للبحرية الأمريكية، التي دخلت البحر الأبيض المتوسط​​ إلى الخليج، لكن واشنطن  قررت تركها في البحر الأبيض المتوسط ​​على خلفية الوضع في أوكرانيا.

تضم مجموعة حاملات الطائرات الهجومية، بالإضافة إلى حاملة الطائرات "يو إس إس هاري ترومان"، طراد الصواريخ يو إس إس سان جاسينتو، والمدمرات يو إس إس باينبريدجي، و يو إس إس كولي، و يو إس إس غرافيلي، و يو إس إس جاسون دونهام والفرقاطة النرويجية فردتجوف.

المصدر: إنترفاكس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تحت إشراف تبون..آلاف الجزائريين يشهدون ستينية الاستقلال بأضخم عرض عسكري منذ 33 عاما (فيديو)