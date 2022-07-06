ستوكهولم تندد بالتقاط نواب يساريين صورا لهم حاملين أعلام حزب العمال الكردستاني

دانت رئيسة الحكومة السويدية، ماغدالينا أندرسون، التقاط نواب يساريين صورا لأنفسهم حاملين أعلام "حزب العمال الكردستاني"، ومنظمات كردية أخرى تعتبرها أنقرة إرهابية.

وقالت أندرسون لوكالة الأنباء السويدية "تي تي" إن "حزب العمال الكردستاني مدرج على قائمة المنظمات الإرهابية، ليس فقط في السويد إنما في الاتحاد الأوروبي بأسره والتقاط الصور مع تلك الأعلام عمل غير لائق على الإطلاق".

وأطلق الحلف الأطلسي الثلاثاء رسميا عملية ضم كل من السويد وفنلندا إلى صفوفه بعد التوصل لاتفاق مع تركيا التي كانت قد عطلت بدء عملية انضمام البلدين الاسكندنافيين للحلف.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اتهم البلدين بتقديم ملاذ آمن لناشطين في حركات كردية متمردة، وخصوصا "حزب العمال الكردستاني" المحظور والذي سعى إردوغان إلى سحقه، كما اتهمهما بتشجيع "الإرهاب".

وانتشرت الثلاثاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر نوابا من حزب اليسار، الذي يعارض قرار السويد طلب الانضمام للأطلسي، حاملين أعلاما لـ"حزب العمل الكردستاني" و"لوحدات حماية الشعب" و"وحدات حماية المرأة"، وهي حركات تعتبرها أنقرة كلها مجموعات إرهابية.

والتقطت الصور خلال تجمّع حزبي يقام سنويا في جزيرة غوتلاند.

وحزب اليسار السويدي غير مشارك في الحكومة لكنّه يساهم في دعم حكومة أندرسون.









المصدر: "أ ف ب"