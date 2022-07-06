زعيم "الحزب القومي الاسكتلندي": جونسون ببّغاء ميت (فيديو)

انتقد زعيم "الحزب القومي الاسكتلندي" بمجلس العموم البريطاني، السير إيان بلاكفورد، رئيس الوزراء بوريس جونسون، بعد سلسلة من الاستقالات من حكومته التي فرضت ضغوطا جديدة عليه.

وقال السير إيان في كلمته أمام مجلس العموم إنها "معجزة صغيرة" أن بوريس جونسون كان في وضع يسمح له بالإجابة على الأسئلة خلال الجلسة.

وأشار زعيم "الحزب القومي الاسكتلندي" إلى أن "رئيس الوزراء يتشبث بأوهامه".

وأضاف موجها كلامه لجونسون: "انظر خلفك إلى وجوه أعضاء حزبك (حزب المحافظين)".

وتابع قائلا: "كنت مخطئا في وصف بوريس جونسون بأنه فارس مونتي بايثون الأسود.. إنه في الواقع ببغاء ميت".

وسأل بلاكفورد جونسون بشأن ما إذا كان سيدعو إلى انتخابات مبكرة، وهو ما رد عليه جونسون بالقول "سيكون من الخطأ الدعوة إلى انتخابات عامة حاليا".

في وقت سابق اليوم، قال بلاكفورد إن جونسون بحاجة إلى إدراك أن هذا قد انتهى، مضيفا أن جونسون فقد ثقة كل من الناخبين وحزبه ويجب أن يتنحى للسماح لوستمنستر بالتركيز على "التحديات الهائلة" التي يواجهها البلد.

Ian Blackford says he was wrong to describe Boris Johnson as Monty Python's Black Knight. "He's actually the Dead Parrot." pic.twitter.com/IRqI1pMoWt — Chris Burn (@ChrisBurn_Post) July 6, 2022

ويصارع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أجل البقاء في منصبه وسط موجة استقالات متزايدة تشهدها حكومته، ويصر على الاستمرار في منصبه رغم التمرد المتزايد داخل حزب المحافظين ضد قيادته.

وانضمت وزيرة الداخلية بريتي باتيل، التي كانت من حلفاء جونسون، إلى معسكر من يطالبون جونسون بترك منصبه.

ويرى جونسون أن ترك منصبه حاليا ستمثل خطوة "غير مسؤولة".

المصدر: وسائل إعلام بريطانية