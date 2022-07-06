طهران: أي تحالف مع الكيان الصهيوني يهدد استقرار وأمن المنطقة

أشار أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إلى أن "أي تحالف مع إسرائيل حتى لو لم يكن أمنيا وعسكريا، سيهدد استقرار المنطقة وأمنها".

وقال شمخاني خلال لقائه وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي يزور طهران إن "سياسة إيران الدائمة تجاه جيرانها هي تطوير العلاقات الشاملة والاستراتيجية في ظل حسن الجوار".

وأوضح أن "الإرهاب والصهيونية عنصرين رئيسيين في زعزعة أمن المنطقة"، مشيرا إلى أن "سلوك بلاده في المنطقة أظهر أن إيران كانت دائما مهتمة بالأمن الجماعي والحفاظ على وحدة أراضي الدول باعتبارها استراتيجية دائمة".

وتابع أن "تحالف مع الكيان الصهيوني حتى لو لم يكن أمنيا وعسكريا، سيهدد استقرار المنطقة وأمنها".

وشدد على أن "نهج بلاده في المفاوضات هو التوصل إلى اتفاق قوي وراسخ وموثوق، مناديا بضرورة إزالة الحظر الجائر ضد إيران حتى يمكن لجميع الدول الاستثمار بسهولة في بلاده، مع الحفاظ على مصالحها طويلة الأمد".

المصدر: "سبوتنيك"