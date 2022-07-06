"داعش" يتبنّى اقتحام سجن في نيجيريا

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن اقتحام سجن بالعاصمة النيجيرية أبوجا، في عملية أسفرت عن هروب نحو 440 سجينا.

ونقلت وكالة "أعماق" التابعة للتنظيم إن "مقاتلي داعش اقتحموا سجنا للحكومة النيجيرية يوم الثلاثاء، في مدينة كوجي على أطراف العاصمة أبوجا بعد تهديم أسواره، ونجحوا في تحرير العشرات من الأسرى".

وكان أعلن مسؤول حكومي بنيجيريا عن فرار سجناء بعدما هاجم مسلحون يشتبه بأنهم من جماعة "بوكو حرام" التابعة للتنظيم سجنا خارج العاصمة النيجيرية، مستخدمين متفجرات لتحرير بعض الجهاديين المحتجزين.

وقال المسؤول الرفيع في وزارة الداخلية، شوايبو بلغور، للصحفيين: "فهمنا بأنهم (المهاجمين) ينتمون إلى بوكو حرام وقدموا خصيصا من أجل شركائهم المتآمرين معهم.. قبضنا حاليا على 300 من حوالي 600 شخص فروا من السجن".

المصدر: RT + وكالات