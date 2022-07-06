هولندا.. مزارعون يستقدمون دبابة إلى مكان اعتصامهم احتجاجا على سياسات الحكومة

استقدم مزارعون محتجون في هولندا دبابة إلى موقع اعتصامهم، احتجاجا على سياسات الحكومة في مجال حماية البيئة.

ونشر الصحفي الهولندي كين بيكستيه صورة للدبابة التي استخدمها المحتجون.

So, uh.... Dutch farmers have purchased a tank to use to block distribution centres. pic.twitter.com/rVvwb2pSA9 — Keean Bexte 🇳🇱 (@TheRealKeean) July 5, 2022

وتهدف الحكومة الهولندية إلى تقليص الانبعاثات الملوثة للغازات في الهواء، ما يهدد الكثير من المزارعين الهولنديين بالإفلاس وتقلص عدد المواشي.

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت بأن المحتجين كانوا يطوقون مراكز التوزيع للشبكات التجارية الكبرى، وقطعوا الطرق في العديد من المناطق، مما أدى إلى نقص المواد الغذائية في بعض المحلات التجارية.

وتكبدت الشبكات التجارية خسائر تقدر بعشرات الملايين من اليورو، وفرضت الشرطة غرامات مالية على المئات من المزارعين المحتجين.

المصدر: نوفوستي