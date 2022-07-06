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هولندا.. مزارعون يستقدمون دبابة إلى مكان اعتصامهم احتجاجا على سياسات الحكومة

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هولندا.. مزارعون يستقدمون دبابة إلى مكان اعتصامهم احتجاجا على سياسات الحكومة
Legion-Media Robin Van Lonkhuijsen/ANP/Sipa USA
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استقدم مزارعون محتجون في هولندا دبابة إلى موقع اعتصامهم، احتجاجا على سياسات الحكومة في مجال حماية البيئة.

ونشر الصحفي الهولندي كين بيكستيه صورة للدبابة التي استخدمها المحتجون.

وتهدف الحكومة الهولندية إلى تقليص الانبعاثات الملوثة للغازات في الهواء، ما يهدد الكثير من المزارعين الهولنديين بالإفلاس وتقلص عدد المواشي.

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت بأن المحتجين كانوا يطوقون مراكز التوزيع للشبكات التجارية الكبرى، وقطعوا الطرق في العديد من المناطق، مما أدى إلى نقص المواد الغذائية في بعض المحلات التجارية.

وتكبدت الشبكات التجارية خسائر تقدر بعشرات الملايين من اليورو، وفرضت الشرطة غرامات مالية على المئات من المزارعين المحتجين.

المصدر: نوفوستي

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