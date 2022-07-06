موسكو: بلغاريا ودّعت قواعد اللياقة والحس السليم

قال غريغوري كاراسين، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، إن بلغاريا بحجبها حسابات السفارة الروسية لديها، لم تودع فقط قواعد اللباقة، بل هجرت الحس السليم أيضا.

وكشف وزير المالية البلغاري أسين فاسيليف الأربعاء، أن مكتبه حظر ما يقرب من 900 ألف دولار في حسابات السفارة الروسية في صوفيا.

كتب كاراسين في قناته على تيليغرام: "صوفيا تواصل إثارة التعجب. يبدو أن السياسيين البلغاريين قد ودعوا أخيرا ليس فقط قواعد اللباقة بين الدول، ولكن أيضا الحس السليم. لأول مرة، كان علينا مواجهة حجب حسابات السفارة الروسية، ناهيك عن الطرد الفظيع لـ70 دبلوماسيا... حان الوقت للسلطات البلغارية لأخذ حمام يوقظها".

المصدر: نوفوستي