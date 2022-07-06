وسائل إعلام: مديرة الاتصالات بالبيت الأبيض تترك منصبها للتفرغ لعائلتها

ذكرت قناة "فوكس نيوز" أن مديرة الاتصالات بالبيت الأبيض كيت بيدينغفيلد، ستترك منصبها قريبا لتتفرغ لرعاية أسرتها وقضاء المزيد من الوقت من أطفالها وزوجها.

وقالت القناة نقلا عن البيت الأبيض: "سيغادر بيدينغفيلد البيت الأبيض في وقت لاحق من هذا الشهر".

ووفقا للقناة، تعتزم بيدينغفيلد قضاء المزيد من الوقت مع أطفالها وزوجها، لكنها ستواصل دعم أجندة الرئيس الأمريكي جو بايدن من الخارج.

وتركت جين بساكي في وقت سابق منصبها كمتحدثة باسم البيت الأبيض، وانتقلت للعمل كصحفية في شبكة MSNBC الأمريكية.

المصدر: نوفوستي