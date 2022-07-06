احتجاجات في بنما ضد رفع أسعار الوقود والأغذية

أعلنت نقابات المعلمين في بنما إضرابا عاما لمدة ثلاثة أيام بدءا من يوم الخميس، احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الوقود، مطالبين الحكومة بدراسة قائمة مقترحاتهم.

وقال فرناندو أبريغو، السكرتير العام لنقابة المعلمين Asoprof، بعد المؤتمر الذي بثته قناة "تي في إن": "لقد اتفقنا على إعلان إضراب لمدة 72 ساعة على مستوى البلاد مع إمكانية تمديده".

وقال أعضاء النقابات خلال الحدث إن الإضراب العام كان بسبب فشل الحكومة في الاستجابة لقائمة مقترحة من 32 إجراء لمكافحة الأزمة، والتي تشمل تجميد أسعار المواد الغذائية والوقود، ومكافحة البطالة، ودعم التعليم والرعاية الصحية وعدد من المزايا الاجتماعية.

وبدأت بالفعل فعاليات احتجاجية في شوارع عاصمة بنما يوم الأربعاء، حيث انضم إلى المعلمين السائقين والناقلين والطلاب والفلاحين والبنائين وممثلي الشعوب الأصلية. وبحسب وسائل الإعلام المحلية، يمكن للمرء أن يسمع ويرى شعارات حول خفض تكلفة البنزين في أغلب الأحيان.

وقالت وزارة التعليم البنمية إنها ستلتقي بممثلي النقابات العمالية يوم الخميس، للنظر في مطالبهم. وبناء على إصرار المتظاهرين سيشارك في المباحثات ممثل عن رئيس الدولة.

المصدر: نوفوستي