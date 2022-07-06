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جمعية النفط الأمريكية: بايدن بحاجة لدورة في الاقتصاد للمبتدئين

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جمعية النفط الأمريكية: بايدن بحاجة لدورة في الاقتصاد للمبتدئين
Gettyimages.ru
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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كتبت صحيفة Boston Herald أن محاولات الرئيس الأمريكي جو بايدن تحميل موسكو وشركات النفط مسؤولية ارتفاع أسعار الوقود، تدل على عدم رغبته في فهم الأسباب الحقيقية للتضخم.

ودعمت الصحيفة رد جمعية النفط الأمريكية على منشور بايدن الذي دعا فيه لخفض الأسعار في محطات الوقود، حيث نصحته المنظمة بـ"أخذ دورة اقتصاد للمبتدئين في الجامعة".

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وكتبت الصحيفة: "لقد أصبح من غير الممتع رؤية محاولات بايدن لإلقاء اللوم في أسعار الوقود المرتفعة على الجميع باستثناء سياسته المحلية في مجال الحفر والاستخراج".

المصدر: نوفوستي

 

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