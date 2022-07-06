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البرازيل تؤكد مقتل اثنين من مواطنيها في أوكرانيا

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البرازيل تؤكد مقتل اثنين من مواطنيها في أوكرانيا
Legion-Media Mykhaylo Palinchak / SOPA Images/Sipa USA
صورة من الأرشيف
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أكدت وزارة الخارجية البرازيلية مقتل مواطنين برازيليين في أوكرانيا، قاتلا حسب وسائل الإعلام في ما يسمى بـ"الفيلق الأجنبي" الذي حشدته كييف ودول الناتو لقتال القوات الروسية.

وقالت الخارجية إنها "تلقت تأكيدا من سفارتها في كييف بمقتل مواطنين برازيليين يوم 1 يوليو على الأراضي الأوكرانية جراء النزاع في هذا البلد"، مضيفة أنها على اتصال بأهالي المواطنين "لتقديم كل المساعدة الضرورية في إطار الاتفاقيات الدولية وأعراف القانون الوطني".

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ولم تكشف الخارجية البرازيلية عن هوية المواطنين.

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق بأن المواطنين دوغلاس بوريغو البالغ 40 عاما، وتاليتا دو فالي البالغة 39 عاما قتلا بالقرب من خاركوف.

وفي وقت سابق انضم المواطنان البرازيليان إلى "الفيلق الأجنبي" للقوات المسلحة الأوكرانية.

وجدير بالذكر أنه في أوائل يونيو الماضي وردت المعلومات عن أول مواطن برازيلي قتل في المعارك في أوكرانيا.

المصدر: تاس

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