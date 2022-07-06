"التايمز": جونسون أكد لأعضاء حكومته أنه لن يستقيل

أفادت صحيفة "التايمز" البريطانية بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون أكد لوزرائه أنه لن يستقيل و"مصمم على البقاء".

وأشارت الصحيفة إلى ان رفض جونسون الاستقالة نابع من اعتقاده بان هذه الخطوة "ستؤدي إلى شهور من الفوضى وعدم الاستقرار" في المملكة المتحدة.

وتابعت أن جونسون "مصمم تماما" على البقاء.

والأسبوع الماضي افتعل كريستوفر بينشر، نائب وزير الخارجية البريطاني السابق للشؤون الأوروبية والأمريكية، مشاجرة في حالة سكر في ناد ليلي في لندن.

فيما أشار بعض السياسيين إلى أن جونسون عين بينشر في منصب نائب منسق الفصيل البرلماني المحاف ، على الرغم من علمه بماضيه سيئ السمعة.

وأصدر جونسون اعتذارا واعترف بأنه "فعله خطأ"، لكن الاعتراف هذا تلاه سلسلة من الاستقالات بسبب عدم الثقة برئيس الوزراء.

المصدر: "نوفوستي"