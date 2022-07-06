ليندسي غراهام: لن أمتثل لأمر الاستدعاء في قضية ترامب الانتخابية

قال محامو السيناتور الأمريكي، ليندسي جراهام، إنه لن يمتثل للاستدعاء الصادر بحقه عن هيئة المحلفين بولاية جورجيا، في قضية دونالد ترامب الانتخابية.

وقال المحاميان بارت دانيال ومات أوستن في بيان إن محققي مقاطعة فولتون أبلغوهم أن غراهام "مجرد شاهد وليس هدفا للتحقيق"، متهمين الهيئة بـ"العمل بالتنسيق مع لجنة 6 يناير في واشنطن".

وأشار البيان إلى أن "أي معلومات من الشهادة التي يدليها غراهام سيتم إطلاع لجنة 6 يناير على مضمونها بشكل فوري"، مضيفا: "السيناتور غراهام مارس حقه في مناقشة العمليات والإجراءات المتعلقة بإدارة الانتخابات مع مسؤولي الولاية، لذلك فإن أمر الاستدعاء الصادر من شأنه أن يقوض توازن القوى الدستورية وقدرة عضو في الكونغرس على القيام بعمله".

يذكر أنه بموجب القانون، تعتبر تحقيقات هيئة المحلفين الكبرى سرية ويمكن أن يواجه المدعون عقوبات شديدة إذا كشفوا عن معلومات في ظل ظروف غير مصرح بها.

المصدر: "الإندبندنت"