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إيران.. ضبط نائب السفير البريطاني بأنشطة تجسسية – فيديو

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إيران.. ضبط نائب السفير البريطاني بأنشطة تجسسية – فيديو
AFP Vahid Salemi
عناصر الحرس الثوري الإيراني - أرشيف
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أعلنت استخبارات الحرس الثوري الإيراني ضبطها نائب السفير البريطاني لدى طهران بأنشطة استخباراتية قرب موقع المناورات الصاروخية في البلاد.

ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء، إن "مقاطع الفيديو التي نشرتها استخبارات الحرس الثوري تكشف رصد نائب السفير البريطاني أثناء قيامه بأنشطة استخباراتية بالقرب من موقع المناورات".

وأشارت إلى أن "مقاطع الفيديو هذه تظهر أيضا، كيف يقترب بعض الأشخاص تحت ستار سياح أو باحثين من المواقع العسكرية في البلاد وقيامهم بأنشطة استخباراتية تجسسية".

وتابعت: "حاول بعض الدبلوماسيين الحصول على عينات من التربة من موقع التدريبات الصاروخية".

وأوضحت أن "الفيديو تم التقاطه عبر طائرة مسيرة، والتي تابعت تحركات المشتبه بهم ومن بينهم نائب السفير البريطاني".


المصدر: RT + "تسنيم"

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